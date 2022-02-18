Овечкин до минимума сократил отставание от третьего места по матчам в НХЛ среди россиян

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 47 секунд, за которые не отметился результативными действиями. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1247-м за карьеру в НХЛ. Таким образом он до минимума сократил отставание от третьего места по матчам в НХЛ среди россиян, на котором располагается проведший 1248 встреч Сергей Фёдоров.

Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).