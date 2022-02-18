Овечкин до минимума сократил отставание от третьего места по матчам в НХЛ среди россиян
Поделиться
В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 47 секунд, за которые не отметился результативными действиями. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1247-м за карьеру в НХЛ. Таким образом он до минимума сократил отставание от третьего места по матчам в НХЛ среди россиян, на котором располагается проведший 1248 встреч Сергей Фёдоров.
Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
08:00
-
07:58
-
07:51
-
07:42
-
07:42
-
07:38
-
07:24
-
07:13
-
07:00
-
06:41
-
06:23
-
06:06
-
06:00
-
05:51
-
05:40
-
05:21
-
00:16
-
00:00
- 17 февраля 2022
-
23:34
-
22:58
-
22:11
-
22:00
-
21:41
-
21:17
-
20:52
-
20:27
-
20:00
-
19:43
-
19:16
-
19:01
-
18:25
-
18:03
-
17:42
-
17:08
-
16:58
Партнерский контент