Сакари Маннинен открыл счёт в матче со Словакией в полуфинале ОИ-2022

В Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» в эти минуты проходит встреча Олимпийских игр 2022 года, в которой сборная Финляндии принимает сборную Словакии.
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче в пользу хозяев – 1:0.
На 16-й минуте встречи счёт открыл форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен. Нападающему ассистировали Петтери Линдбом и Сами Ветанен.
Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.
Сборная России сегодня, 18 февраля, в полуфинале сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.
Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.
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