Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сакари Маннинен открыл счёт в матче со Словакией в полуфинале ОИ-2022

Сакари Маннинен открыл счёт в матче со Словакией в полуфинале ОИ-2022
Комментарии

В Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» в эти минуты проходит встреча Олимпийских игр 2022 года, в которой сборная Финляндии принимает сборную Словакии.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче в пользу хозяев – 1:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен. Нападающему ассистировали Петтери Линдбом и Сами Ветанен.

Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

Сборная России сегодня, 18 февраля, в полуфинале сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.

Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

Новость по теме
Сборная Финляндии по хоккею крупно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022