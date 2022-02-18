Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нордстрём: матч с Россией должен стать частью пути Швеции к олимпийскому золоту

Нордстрём: матч с Россией должен стать частью пути Швеции к олимпийскому золоту
Комментарии

Нападающий сборной Швеции Юаким Нордстрём, выступающий за московский ЦСКА, в преддверии полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором шведы встретятся с россиянами, заявил о намерении своей команды выиграть золотые медали.

«Я знаю много игроков российской сборной, которые являются моими партнерами по ЦСКА. Это сильные, отличные игроки, мастеровитые и очень талантливые. Тот же Иван Федотов — он прекрасный голкипер. Будет весьма забавно сыграть против них. Для нас это будет большой матч, который должен стать частью нашего пути к олимпийскому успеху. Мы намерены покинуть Олимпиаду с золотыми медалями. Я на днях продлил контракт с ЦСКА, да, но в преддверии сегодняшней игры мне нечего сказать по этому, так как всеми делами занимался мой агент», — передаёт слова Нордстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Матч Россия — Швеция пройдёт в пятницу, 18 февраля, и начнётся в 16:10 по мск.

Новость по теме
Полуфинал Россия — Швеция на Олимпиаде-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Шведский форвард ЦСКА: наша сборная готова повторить успех 1994 года в матче с Россией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022