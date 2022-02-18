Нордстрём: матч с Россией должен стать частью пути Швеции к олимпийскому золоту

Нападающий сборной Швеции Юаким Нордстрём, выступающий за московский ЦСКА, в преддверии полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором шведы встретятся с россиянами, заявил о намерении своей команды выиграть золотые медали.
«Я знаю много игроков российской сборной, которые являются моими партнерами по ЦСКА. Это сильные, отличные игроки, мастеровитые и очень талантливые. Тот же Иван Федотов — он прекрасный голкипер. Будет весьма забавно сыграть против них. Для нас это будет большой матч, который должен стать частью нашего пути к олимпийскому успеху. Мы намерены покинуть Олимпиаду с золотыми медалями. Я на днях продлил контракт с ЦСКА, да, но в преддверии сегодняшней игры мне нечего сказать по этому, так как всеми делами занимался мой агент», — передаёт слова Нордстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Матч Россия — Швеция пройдёт в пятницу, 18 февраля, и начнётся в 16:10 по мск.
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