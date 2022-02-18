Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»
Комментарии

В Эдмонтоне (США) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Эвандер Кейн, Дерек Райан, Ессе Пульюярви, Леон Драйзайтль (дубль), Уоррен Фёгеле и Зак Хайнан.

У гостей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Сонни Милано и Тревор Зеграс.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Фаулер, Сильверберг) – 04:39' (5x4)   0:2 Милано (Зеграс, Драйсдейл) – 14:14' (5x4)   1:2 Кейн (Маклауд, Бушар) – 18:46' (5x4)   2:2 Райан (Сеси, Фёгеле) – 24:12' (5x5)   3:2 Пульюярви (Макдэвид) – 27:26' (5x5)   4:2 Драйзайтль (Маклауд, Кейн) – 30:21' (5x5)   5:2 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Райан) – 44:21' (5x5)   5:3 Зеграс (Ракелль) – 49:17' (5x5)   6:3 Драйзайтль – 50:19' (5x5)   7:3 Хайман (Макдэвид, Ямамото) – 51:37' (5x5)

В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

У победителей отличились Доминик Тонинато, Пьер-Люк Дюбуа, Блейк Уилер, Джош Моррисси и Кайл Коннор. У гостей заброшенными шайбами отметились Винс Данн, Маркус Юханссон и Джордан Эберле.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Данн (Макканн, Гурд) – 03:21' (5x4)   0:2 Юханссон (Веннберг, Эберле) – 12:15' (5x5)   1:2 Тонинато (Лаури, Демело) – 19:47' (4x5)   2:2 Дюбуа (Уилер) – 21:45' (5x5)   3:2 Уилер (Штястны) – 31:54' (5x5)   3:3 Эберле (Юханссон, Джордано) – 47:02' (5x5)   4:3 Моррисси (Коннор, Райхель) – 53:50' (5x5)   5:3 Коннор (Демело) – 59:59' (en)

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022