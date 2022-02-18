Шарипзянов — о Валиевой: думаю, ситуация закалит её на всю жизнь, она будет только сильнее

Защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов поделился мнением о ситуации с Камилой Валиевой, занявшей четвёртое место в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Смотрели шведов? Нет, у нас даже телевизора в комнатах нет в олимпийской деревне. Фокусируемся на своей игре.



Как же фигурное катание смотрели? Айпады есть у ребят. Подключались, смотрели, но хоккей не смотрели. Я не особо люблю смотреть другие команды, фокусируюсь на своей игре.



Какие были эмоции после произвольной программы женщин? Тяжело, если честно. Зная, что это маленькие девочки, но не маленькие, для них это самый возраст. С одной стороны рад за двух наших девочек, которые выиграли золото и серебро. С другой жалко Валиеву, она же из Татарстана. За неё обидно. На неё столько давления оказывалось. Не должно быть столько давления на 15-летнюю девочку.



Думаю, Камилу эта ситуация закалит на всю жизнь, она запомнит то, что у неё где-то не получилось, после этого она будет только сильнее. Я бы отдал ребёнка в фигурное катание. Хотел бы сына в хоккея, а если так получится, что дочка будет и захочет в фигурное катание, то я буду «за», хочу, чтобы она была такой же сильной, как эти девочки», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.