Шестёркин отличным пасом вывел Панарина один на один на последних секундах овертайма

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.



Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин на последних секундах овертайма вывел один на один форварда «синерубашечников» Артемия Панарина, который не сумел воспользоваться возможностью. Видео можно посмотреть по ссылке.



«Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 67 баллов после 49 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Оттава Сенаторз» (21 февраля, 1:00 мск).