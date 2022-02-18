Сборная Финляндии минимально обыгрывает Словакию после двух периодов полуфинала Олимпиады

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит полуфинальный матч мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречаются сборные Финляндии и Словакии. По окончании двух периодов финская команда выигрывает со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Единственную на данный момент шайбу на 16-й минуте забросил форвард Сакари Маннинен. Он здорово доработал момент на пятаке, направив шайбу в ближний угол ворот. В качестве ассистентов выступили Петтери Линдбом и Сами Ватанен.



Напомним, в другом полуфинале, который также состоится сегодня, 18 февраля, сыграют сборные России и Швеции. Матч начнётся в 16:10 по московскому времени на стадионе «Национальный».