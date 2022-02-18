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Форвард «Торонто» Мэттьюс выбил себе зуб, столкнувшись с воротами в матче с «Питтсбургом»

Форвард «Торонто» Мэттьюс выбил себе зуб, столкнувшись с воротами в матче с «Питтсбургом»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Нападающий канадского клуба Остон Мэттьюс выбил себе зуб после столкновения с воротами в одном из эпизодов встречи. Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.

В текущем регулярном сезоне Мэттьюс принял участие в 44 матчах, набрав 59 (33+26) очков при показателе полезности "+9".

«Торонто» в настоящий момент располагается на пятой строчке в таблице Восточной конференции, а также на третьем месте в Атлантическом дивизионе, имея в своём активе 67 очков после 47 проведённых встреч.

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