Форвард «Торонто» Мэттьюс выбил себе зуб, столкнувшись с воротами в матче с «Питтсбургом»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



Нападающий канадского клуба Остон Мэттьюс выбил себе зуб после столкновения с воротами в одном из эпизодов встречи. Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.



В текущем регулярном сезоне Мэттьюс принял участие в 44 матчах, набрав 59 (33+26) очков при показателе полезности "+9".



«Торонто» в настоящий момент располагается на пятой строчке в таблице Восточной конференции, а также на третьем месте в Атлантическом дивизионе, имея в своём активе 67 очков после 47 проведённых встреч.