«Чинни — прирождённый снайпер». Доми — об игре Чинахова

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:4) поделился мнением о молодых игроках клуба — Егоре Чинахове и Коуле Силлинджере.
«Всегда нужно помнить, что чемпионат длинный. Даже если не забиваешь, то всегда важно создавать голевые моменты, играть в правильный хоккей. И тогда однажды тебя прорвет. Чинни — прирождённый снайпер, или вот мы играем с Силлинджером — он силовой универсальный форвард. У каждого есть свои сила и козыри. Просто иногда не получается забивать. Но ребята проходят через свой возраст, набираются опыта в НХЛ.
Конечно, они ещё молодые. Вот я болтал с Силли перед матчем: „Слушай, это невероятно, что ты родился в 2000 году. А он меня поправляет: “В 2003-м». Я такой: «Боже мой!» Но очень здорово и для них, и для нашей раздевалки, когда за нас играют эти парни с горящими глазами. Чинни и Силли очень много работают. И прикольно смотреть, как у Егора с каждым днем улучшается английский, и он начинает свободнее говорить", — цитирует Доми официальный сайт НХЛ.
- 18 февраля 2022
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