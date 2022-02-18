Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» (5:3). Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов отдал голевой пас, голкипер Илья Самсонов отразил 30 бросков. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

«Детройт Ред Уингз» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2, бул.). Артемий Панарин в прошедшей встрече отдал результативную передачу.

«Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Питтсбург Пингвинз». Единственную шайбу «пингвинов» забросил Евгений Малкин.

«Монреаль Канадиенс» на своём льду в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» (3:2, ОТ) и 10-матчевую серию из поражений.

«Оттава Сенаторз» в гостях переиграла «Баффало Сэйбрз» (3:1). Защитник Артём Зуб стал автором голевой передачи.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:1. Илья Сорокин отразил 26 бросков по своим воротам.

«Виннипег Джетс» оказался сильнее новичка лиги — «Сиэтл Кракен», одержав победу со счётом 5:3.

«Коламбус Блю Джекетс» забросил семь шайб «Чикаго Блэкхоукс» и одержал гостевую победу. Форвард «мундиров» Егор Чинахов набрал во встрече 2 (1+1) очка, защитник Владислав Гавриков отдал две голевые передачи.

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду крупно обыграл «Анахайм Дакс». Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали на свой счёт по два очка.

«Ванкувер Кэнакс» в заключительном матче дня в овертайме переиграл «Сан-Хосе Шаркс» (5:4, ОТ). Форвард «акул» Александр Барабанов набрал 3(1+2) очка, забив за секунду до окончания основного времени игры.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 71 балл после 48 матчей. Следом идёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», отстающая от лидера на один балл при 49 сыгранных встречах. Замыкает тройку «Питтсбург Пингвинз», набравший одинаковое количество баллов с «молниями», но сыгравший на два матча больше.



На Западе первую строчку сохраняет за собой «Колорадо Эвеланш», заработавший 74 балла за 48 игр. Второе место — у «Миннесоты Уайлд», набравшей 63 очка после 45 встреч. Третий — «Калгари Флэймз», в активе которого 62 очка после 47 игр.