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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» (5:3). Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов отдал голевой пас, голкипер Илья Самсонов отразил 30 бросков. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кемпны (Дауд, Хэтэуэй) – 18:35' (5x5)   1:1 Мейхью (Линдблом, Рэтклифф) – 28:54' (5x4)   1:2 Снивли (Шири, Орлов) – 32:49' (5x4)   2:2 Санхайм (Конечны, Жиру) – 39:01' (5x5)   3:2 Мейхью (Санхайм, Браун) – 56:09' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Карлсон, Хагелин) – 57:03' (5x5)   3:4 Хэтэуэй (Хагелин) – 58:48' (5x5)   3:5 Карлсон (Дауд) – 59:11' (en)

«Детройт Ред Уингз» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2, бул.). Артемий Панарин в прошедшей встрече отдал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Стечер (Эрни) – 02:18' (5x5)   1:1 Миллер (Гудроу) – 32:18' (5x5)   1:2 Ларкин (Декайзер, Зайдер) – 33:48' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 51:51' (5x4)   2:3 Зутер – 65:00' (ПБ)

«Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Питтсбург Пингвинз». Единственную шайбу «пингвинов» забросил Евгений Малкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 00:21' (5x5)   2:0 Райлли (Кэмпбелл) – 25:31' (5x4)   3:0 Кемпф (Райлли) – 38:36' (4x5)   3:1 Малкин (Картер) – 43:33' (5x5)   4:1 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) – 46:06' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» на своём льду в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» (3:2, ОТ) и 10-матчевую серию из поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Байрон (Лехконен, Питри) – 07:13' (5x5)   1:1 Томас (Бучневич) – 18:26' (4x5)   1:2 Бучневич (Тарасенко, Фолк) – 58:41' (5x5)   2:2 Кофилд (Уайдман, Хоффман) – 59:50' (6x5)   3:2 Кофилд (Питри) – 62:22' (3x3)

«Оттава Сенаторз» в гостях переиграла «Баффало Сэйбрз» (3:1). Защитник Артём Зуб стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Окпосо (Асплунд, Далин) – 13:37' (5x4)   1:1 Сэнфорд (Эннис, Зуб) – 36:04' (5x5)   1:2 Уотсон (Холден, Гэмбрелл) – 50:49' (5x5)   1:3 Ткачук (Холден) – 59:43' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:1. Илья Сорокин отразил 26 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Холл (Смит, Райлли) – 17:26' (5x5)   1:1 Пажо (Добсон, Барзал) – 31:30' (5x4)   2:1 Добсон (Нельсон) – 45:50' (5x5)   3:1 Барзал (Беллоуз, Пелеч) – 53:32' (5x5)   4:1 Нельсон (Хара) – 58:47' (en)

«Виннипег Джетс» оказался сильнее новичка лиги — «Сиэтл Кракен», одержав победу со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Данн (Макканн, Гурд) – 03:21' (5x4)   0:2 Юханссон (Веннберг, Эберле) – 12:15' (5x5)   1:2 Тонинато (Лаури, Демело) – 19:47' (4x5)   2:2 Дюбуа (Уилер) – 21:45' (5x5)   3:2 Уилер (Штястны) – 31:54' (5x5)   3:3 Эберле (Юханссон, Джордано) – 47:02' (5x5)   4:3 Моррисси (Коннор, Райхель) – 53:50' (5x5)   5:3 Коннор (Демело) – 59:59' (en)

«Коламбус Блю Джекетс» забросил семь шайб «Чикаго Блэкхоукс» и одержал гостевую победу. Форвард «мундиров» Егор Чинахов набрал во встрече 2 (1+1) очка, защитник Владислав Гавриков отдал две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Ворачек, Веренски) – 06:58' (5x4)   0:2 Чинахов (Нюквист, Силлинджер) – 07:11' (5x5)   1:2 Курашев (Кубалик, Дак) – 10:24' (5x4)   2:2 Карпентер (Коннолли, Курашев) – 14:21' (5x5)   2:3 Доми (Чинахов) – 16:55' (5x5)   2:4 Лайне (Гавриков, Дженнер) – 20:09' (5x5)   3:4 Энтвистл (де Хаан, Карпентер) – 38:02' (5x5)   3:5 Лайне (Дженнер) – 47:58' (5x5)   4:5 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 48:58' (5x5)   4:6 Бьёркстранд (Доми, Веренски) – 51:57' (5x5)   4:7 Лайне (Нюквист, Гавриков) – 59:55' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду крупно обыграл «Анахайм Дакс». Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали на свой счёт по два очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Фаулер, Сильверберг) – 04:39' (5x4)   0:2 Милано (Зеграс, Драйсдейл) – 14:14' (5x4)   1:2 Кейн (Маклауд, Бушар) – 18:46' (5x4)   2:2 Райан (Сеси, Фёгеле) – 24:12' (5x5)   3:2 Пульюярви (Макдэвид, Хайман) – 27:26' (5x5)   4:2 Драйзайтль (Маклауд, Кейн) – 30:21' (5x5)   5:2 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Райан) – 44:21' (5x5)   5:3 Зеграс (Ракелль, Милано) – 49:17' (5x5)   6:3 Драйзайтль – 50:19' (5x5)   7:3 Хайман (Макдэвид, Ямамото) – 51:37' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» в заключительном матче дня в овертайме переиграл «Сан-Хосе Шаркс» (5:4, ОТ). Форвард «акул» Александр Барабанов набрал 3(1+2) очка, забив за секунду до окончания основного времени игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Миллер, Экман-Ларссон) – 14:54' (5x5)   0:2 Хьюз – 17:40' (5x5)   1:2 Кутюр (Ньето, Грегор) – 23:35' (5x5)   1:3 Ламмикко (Берроуз) – 30:49' (5x5)   2:3 Майер (Гертл, Барабанов) – 34:03' (5x4)   3:3 Майер (Гертл, Барабанов) – 40:45' (5x4)   3:4 Гарланд (Петтерссон) – 54:23' (5x5)   4:4 Барабанов (Майер, Бёрнс) – 59:59' (6x5)   4:5 Миллер (Петтерссон, Хьюз) – 62:39' (3x3)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 71 балл после 48 матчей. Следом идёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», отстающая от лидера на один балл при 49 сыгранных встречах. Замыкает тройку «Питтсбург Пингвинз», набравший одинаковое количество баллов с «молниями», но сыгравший на два матча больше.

На Западе первую строчку сохраняет за собой «Колорадо Эвеланш», заработавший 74 балла за 48 игр. Второе место — у «Миннесоты Уайлд», набравшей 63 очка после 45 встреч. Третий — «Калгари Флэймз», в активе которого 62 очка после 47 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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