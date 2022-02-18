Чешский журналист: в микст-зоне Анттилу уже спрашивают про финал с Россией. Ох, подождите!
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Журналист чешского издания Denik Sport Ондржей Кухарж прокомментировал вопросы журналистов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) по поводу возможного финала хоккейного турнира между Россией и Финляндией.
«Российские журналисты после полуфинала Словакия — Финляндия спрашивают в микст-зоне финского нападающего Марко Анттилу, что он ждёт от финала с Россией. Ох, подождите!» — написал Кухарж в своём твиттер-аккаунте.
Сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счётом 2:0 и во второй раз в истории вышла в финал Олимпийских игр. Соперник финнов определится во встрече между Россией и Швецией, которая состоится сегодня, 18 февраля, на стадионе «Национальный». Начало — в 16:10 по московскому времени.
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