Чешский журналист: в микст-зоне Анттилу уже спрашивают про финал с Россией. Ох, подождите!

Журналист чешского издания Denik Sport Ондржей Кухарж прокомментировал вопросы журналистов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) по поводу возможного финала хоккейного турнира между Россией и Финляндией.



«Российские журналисты после полуфинала Словакия — Финляндия спрашивают в микст-зоне финского нападающего Марко Анттилу, что он ждёт от финала с Россией. Ох, подождите!» — написал Кухарж в своём твиттер-аккаунте.



Сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счётом 2:0 и во второй раз в истории вышла в финал Олимпийских игр. Соперник финнов определится во встрече между Россией и Швецией, которая состоится сегодня, 18 февраля, на стадионе «Национальный». Начало — в 16:10 по московскому времени.