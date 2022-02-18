Результаты полуфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись все полуфинальные матчи плей-офф хоккейного турнира.
Финляндия — Словакия 2:0
В первом матче игрового дня сборная Финляндии обыграла Словакию, став первым финалистом Олимпийских игр — 2022. На 16-й минуте Сакари Маннинен вывел финскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Петтери Линдбом и Сами Ватанен. Точку в матче на последней минуте третьего периода голом в пустые ворота поставил Харри Песонен.
Россия — Швеция — 2:1 Б
Россияне вышли в финал Олимпийских игр, с трудом переиграв Швецию. На 21-й минуте Антон Слепышев вывел команду вперёд. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт. В серии буллитов победу российской сборной принёс гол Арсения Грицюка.
Сетка плей-офф:
Матч за третье место
19 февраля, Швеция — Словакия;
Финал
20 февраля, Россия — Финляндия.
Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем «телеграме». Жми и участвуй!
- 18 февраля 2022
-
21:50
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
20:01
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:03
-
18:59
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:50