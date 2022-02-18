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Результаты полуфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Результаты полуфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф
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Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись все полуфинальные матчи плей-офф хоккейного турнира.

Финляндия — Словакия 2:0

В первом матче игрового дня сборная Финляндии обыграла Словакию, став первым финалистом Олимпийских игр — 2022. На 16-й минуте Сакари Маннинен вывел финскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Петтери Линдбом и Сами Ватанен. Точку в матче на последней минуте третьего периода голом в пустые ворота поставил Харри Песонен.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 0
Словакия
1:0 Маннинен (Линдбом, Ватанен) – 15:58' (5x5)   2:0 Песонен (Хартикайнен, Покка) – 59:21' (en)

Россия — Швеция — 2:1 Б

Россияне вышли в финал Олимпийских игр, с трудом переиграв Швецию. На 21-й минуте Антон Слепышев вывел команду вперёд. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт. В серии буллитов победу российской сборной принёс гол Арсения Грицюка.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Б
Швеция
1:0 Слепышев (Карнаухов, Яковлев) – 20:15' (5x5)   1:1 Ландер (Тёммернес, Пудас) – 46:22' (5x5)   2:1 Грицюк – 70:00' (ПБ)

Сетка плей-офф:

Матч за третье место
19 февраля, Швеция — Словакия;

Финал
20 февраля, Россия — Финляндия.

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