Результаты полуфиналов хоккейного турнира Олимпийских игр и турнирная сетка плей-офф

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине (Китай) состоялись все полуфинальные матчи плей-офф хоккейного турнира.



Финляндия — Словакия 2:0

В первом матче игрового дня сборная Финляндии обыграла Словакию, став первым финалистом Олимпийских игр — 2022. На 16-й минуте Сакари Маннинен вывел финскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Петтери Линдбом и Сами Ватанен. Точку в матче на последней минуте третьего периода голом в пустые ворота поставил Харри Песонен.

Россия — Швеция — 2:1 Б

Россияне вышли в финал Олимпийских игр, с трудом переиграв Швецию. На 21-й минуте Антон Слепышев вывел команду вперёд. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт. В серии буллитов победу российской сборной принёс гол Арсения Грицюка.

Сетка плей-офф:



Матч за третье место

19 февраля, Швеция — Словакия;

Финал

20 февраля, Россия — Финляндия.

Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем «телеграме». Жми и участвуй!