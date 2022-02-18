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Антон Слепышев вывел сборную России вперёд на старте второго периода полуфинала со Швецией

Антон Слепышев вывел сборную России вперёд на старте второго периода полуфинала со Швецией
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. К началу второго периода во встрече выигрывают россияне — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На старте второго игрового отрезка Антон Слепышев вывел сборную России вперёд. Павел Карнаухов отдал пас под синюю линию, Слепышев вдоль левого борта вошёл в зону атаки, «скинул» с плеч шведского защитника, вылез на пятак и отправил шайбу в ворота за щиток вратаря — 1:0. Форварду понадобилось лишь 15 секунд со старта периода.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).

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