После двух периодов сборная России обыгрывает Швецию в полуфинале Олимпийских игр

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. После второго периода во встрече выигрывают россияне — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



На 15-й секунде второго игрового отрезка Антон Слепышев забросил единственный гол периода, выведя сборную России вперёд.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).

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