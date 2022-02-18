Марк-Андре Флёри: если меня обменяют, я хотел бы получить шанс ещё раз победить

Вратарь Марк-Андре Флёри заявил, что пока не обсуждал с «Чикаго Блэкхоукс» возможный обмен в другой клуб Национальной хоккейной лиги.



«Лично я не говорил с руководством «Чикаго». Больше мне пока нечего добавить. Но думаю, что поговорим. До дедлайна ещё несколько недель, месяц. Ещё много времени. Если меня обменяют, я хотел бы получить шанс ещё раз победить. Я играю ради этого, мне это нравится. Но, как я уже сказал, ничего ещё не решено.



У меня не очень много времени осталось, так? Нужно наслаждаться нынешним сезоном и, как я надеюсь, следующим. Не знаю, что будет дальше», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.



Флёри выступал за «Вегас» с момента появления клуба в НХЛ — с 2017 года. В 2021 году он был обменян в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Микаэля Хаккарайнена. В текущем регулярном чемпионате Флёри принял участие в 36 матчах, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,88.