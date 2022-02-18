«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Дмитрием Овчинниковым
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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Дмитрием Овчинниковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. На его счету одна шайба и две результативные передачи в 46 встречах нынешнего сезона.
Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. На момент приостановки регулярного чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 матчей.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. «Сибирь» проведёт серию, в которой ей будет противостоять «Салават Юлаев».
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