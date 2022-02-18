Судьба сборной России по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022 со Швецией решится в буллитах

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. После овертайма во встрече всё ещё ничья — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В овертайме команды провели несколько опасных атак, однако отличиться не сумели. Судьба встречи решится в буллитной серии.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).

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