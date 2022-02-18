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Сборная России по хоккею перебросала Швецию. Федотов совершил 34 сейва

Сборная России по хоккею перебросала Швецию. Федотов совершил 34 сейва
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В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

По итогам встречи сборная России нанесла 41 бросок, у национальной команды Швеции – 35. Каждый из соперников получил по четыре штрафных минуты. Иван Федотов отразил 34 броска в створ своих ворот.

Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.

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