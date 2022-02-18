Губерниев: России надо брать ещё один северный рубеж! Игра забудется — результат останется

Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.

«Заставили понервничать. Чтобы играть в финале, надо забивать. В овертайме шведы были лучше большую часть времени. Но выдержали. Хоть и было всё на тоненького в буллитах, но молодец наш вратарь!



Мы в финале Олимпиады, где надо просто забить на один больше. Надо брать ещё один северный рубеж! Мы в финале — здорово. Игра забудется, результат останется. Так можно сказать и про полуфинал, и про возможную победу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

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