Сушинский — о выходе России в финал: оборона отличнейшая. Атака? Сами всё видите

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями от выхода национальной команды в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Самое главное, что выиграли! Оборона отличнейшая. Атака? Ну вы сами всё видите, один гол за матч. Есть ли с такой игрой шансы в финале? Мы всю Олимпиаду так играем, а уже в финале, значит, есть. С финнами будет тяжело», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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