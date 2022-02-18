Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в третий раз в истории

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.



Сборная России вышла в финал Олимпийских игр в третий раз в своей истории. В 1998 году в Нагано (Япония) россияне дошли до финала, где проиграли Чехии (0:1). На прошлом турнире, прошедшем в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея), сборная России вышла в финал, где одержала победу в овертайме над Германией (4:3 ОТ).



Напомним, ранее в своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.

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