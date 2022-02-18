Фетисов объяснил, за счёт чего сборная России переиграла Швецию в полуфинале Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился эмоциями от выхода сборной России в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Я предполагал, что игра со шведами будет непростая — в основном тактическая. Ребята терпели до последнего, дисциплина была на должном уровне. Ну и вратарь хорошо сыграл. Тот самый случай, когда играли равные команды: кто больше хотел, тот и победил.



Здорово, что молодой Грицюк забросил победный буллит. Тренеры доверили ему этот важный момент, который точно в начале карьеры будет знаковым для него. Надеюсь, придаст дополнительные силы, и он ещё в финале забросит», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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