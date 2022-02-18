Россия — Финляндия на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в финале турнира

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.
В решающем матче Олимпийских игр подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Финляндии. Финал пройдёт 20 февраля. Старт матча — в 7:10 мск.
Ранее в своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.
Напомним, встреча за третье место состоится завтра, 19 февраля.
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