Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия — Финляндия на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в финале турнира

Россия — Финляндия на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в финале турнира
Комментарии

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

В решающем матче Олимпийских игр подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Финляндии. Финал пройдёт 20 февраля. Старт матча — в 7:10 мск.

Ранее в своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.

Напомним, встреча за третье место состоится завтра, 19 февраля.

Новость по теме
Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады-2022, по буллитам обыграв Швецию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022