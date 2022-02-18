Наставник сборной Швеции: буллит русского парня — сильно. Взял Россию себе на плечи

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией в серии буллитов со счётом 1:2.

«Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил. И потом соперник смог забить последний гол в седьмом раунде буллитов. Мы провели хороший матч, довольны, как играли. Мне кажется, мы смотрелись лучше во время матча, у нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола. У России хорошие защитники, много снайперов, они смогли найти путь к победе.

Готовились к буллитам россиян, знали, как они их бьют? Ларс много играет против них, знает русских игроков. Он был готов к буллитам. Когда был лучший момент решить исход матча в свою пользу? Если бы мы реализовали один из своих моментов. У нас их было несколько в третьем периоде, но мы не забили. Так бывает.

Насколько тяжело будет собраться на матч за бронзу? Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас вернёмся в отель, поедим, а завтра подготовимся к матчу», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.