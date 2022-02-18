Фетисов рассказал, как сборной России переиграть финнов и стать чемпионами Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, как сборной России переиграть национальную команду Финляндии в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Как победить финнов? С ними нужно движение — они очень мобильные. У них слаженный коллектив, давно друг друга знают. Важно движение, исполнять план на игру и придерживаться дисциплины. Терпеть придётся всем без исключения», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

Новость по теме Фетисов объяснил, за счёт чего сборная России переиграла Швецию в полуфинале Олимпиады