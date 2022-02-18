Терещенко: дай бог, чтобы Россия выиграла золото. Сегодня они молодцы!

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился эмоциями от выхода сборной России в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Ребята сегодня молодцы! Они работали и старались. Теперь предстоит финал с финнами, где будет так же тяжко, как со шведами сегодня. Пускай ребята просто играют. Дай бог, чтобы они выиграли золото!» — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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