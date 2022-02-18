Быков: Слепышев забил шведам в стиле Ковальчука. Наш штаб выжимает максимум из сборной

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился эмоциями от выхода национальной команды в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Победили за счёт великолепного буллита 20-летнего молодого Грицюка. Очень символично. Шведы очень приличная команда. Наш тренерский штаб выжимает максимум из нашей сборной. Показывают очень качественную игру в обороне.



В атаке не так ярко, но тот же Слепышев пробил оборону в стиле Ковальчука. Хотя видно, что очень сложно пробивать атаки. Хоккей не так красив, хотя интересные комбинации были, но весь хоккей становится прагматичным. Главное, что выиграли. В истории остаётся результат», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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