Быков поделился ожиданиями от финала Олимпиады между Россией и Финляндией

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Нас ждёт самый сложный матч на турнире. Не удивлюсь, если игра будет в таком же стиле, как и со шведами. Надо системно и качественно отработать в обороне. У Финляндии почти каждый игрок — лидер в своём клубе. Они привыкли к этой роли.
Надо сыграть очень системно. Главное — не удаляться. В плей-офф любой зацеп и ошибка могут привести к необратимым последствиям. Но ребята очень ответственно в этом плане подошли к игре. Даже не в чем упрекнуть. Болеем в финале. Все на баррикады!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.
- 18 февраля 2022
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