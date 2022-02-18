Андронов — о встрече со Швецией: этот матч абсолютно достоин полуфинала Олимпиады

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.

Очень нервно всё было? Этот матч абсолютно достоин полуфинала Олимпиады, на льду всё было видно, какой напор, и все старались. Не паниковали ли в концовке? Не знаю, сейчас тяжело сказать, что мы чувствовали, просто играли каждую смену. Тяжело сейчас что-то сказать, эмоции немного уже ушли.

Как себя чувствую после попадания клюшкой в лицо? Ерунда, всё нормально», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Пекине завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.