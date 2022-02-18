Наставник сборной России объяснил решение выпустить 20-летнего Грицюка на решающий буллит

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.
«Все нервы оставили на льду. Мы отдали всё для этой большой победы. Для игроков дорогого стоит — выйти во второй финал Олимпиады подряд. Для нас задача — подготовиться к Финляндии. Сейчас нас тревожит больше усталость, а не эмоции. Нужно восстановиться и быть готовыми.
Чьим было решение выпустить Грицюка? Тренерского штаба. Без персоналий. Понимаю, что рискую тем самым? Понимаю. Но я взял эту ответственность на себя как старший тренер. Все выводы были сделаны по тренировкам, смотрели, кто и как работает на буллитах, знаем, кто может реализовать, а кто — нет. Подумали, что против вратаря Швеции это может сработать. Сработало», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 февраля 2022
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