«Вы опять чем-то недовольны?» Жамнов — о том, что Гусев ни разу не вышел в овертайме
Поделиться
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1 объяснил, почему трижды выпустил Никиту Гусева на серию буллитов.
«Гусев — хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное, что мы в финале. Как определяли порядок исполнителей? Всем тренерским штабом прям перед буллитами определились. Буллиты — это лотерея. Нужно понимать, когда и кого выпускать. Грицюк — молодец, справился.
Гусев ни разу не вышел в овертайме? Так решили. Вы опять чем-то недовольны? Это тренерское решение», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
20:11
-
20:01
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:03
-
18:59
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:21
-
18:18
-
17:56
-
17:37
Партнерский контент