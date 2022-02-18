«Вы опять чем-то недовольны?» Жамнов — о том, что Гусев ни разу не вышел в овертайме

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1 объяснил, почему трижды выпустил Никиту Гусева на серию буллитов.



«Гусев — хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное, что мы в финале. Как определяли порядок исполнителей? Всем тренерским штабом прям перед буллитами определились. Буллиты — это лотерея. Нужно понимать, когда и кого выпускать. Грицюк — молодец, справился.



Гусев ни разу не вышел в овертайме? Так решили. Вы опять чем-то недовольны? Это тренерское решение», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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