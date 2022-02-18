Главный тренер сборной России: да-да, нам везёт. Вы это хотели сказать, да?

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.
«В овертайме главным было не пропустить? Почему вы так считаете? Задача была контролировать шайбу в атаке и создавать голевые моменты. Нужно было движение. Исходили из этого, ведь шведы очень мобильны. Вот и всё.
Удача помогла? Да-да, нам везёт. Вы это хотели сказать, да?
План на игру выполнили? Сегодня на льду была команда, которая старалась играть весь матч. Да, не обошлось без ошибок, но это невозможно — ни одна команда не играет строго по заданию. У нас были ошибки, у шведов — тоже. Но мы в финале, результат добыт», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 18 февраля 2022
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