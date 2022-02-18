Б. Михайлов ответил болельщикам, называющим игру сборной России на Олимпиаде тягомотиной

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру сборной России на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Болельщики называют игру сборной России тягомотиной? Негативно говорить что-либо про ребят, которые с первой и до последней секунды сражались, — неуместно. В любом матче можно найти ложку дёгтя», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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