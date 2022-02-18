Крикунов: был уверен в победе России, когда дошло до буллитов — мы более изобретательные

Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями от выхода национальной команды в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Игра в полуфинале была очень равная: практически одинаковое количество моментов у обеих команд. Когда дошли до буллитов, то я был уверен, что мы обыграем шведов. Почему? У нас хороший вратарь Федотов, да и мы более изобретательные в подобных ситуациях. Но если бы Гусев не забил и не сделал 2:2 — нам был бы конец!
С Финляндией будет ещё тяжелее, потому что они играют с нами от обороны, ловят на контратаках. Если в начале игры мы сможем забить, тогда будет намного легче: сопернику придётся раскрываться. У финнов хорошая контригра, поэтому они и стали чемпионами мира. В защите у них будут играть четыре, а то и пять человек — в таком случае очень трудно пробиться к воротам. Если будем вбрасывать, то надо ещё и зацепиться за шайбу. Так что финал обещает быть невероятно тяжёлым», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
В Пекине завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.
- 18 февраля 2022
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