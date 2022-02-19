В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

Впервые в истории сборная России дважды подряд вышла в финал Олимпийских игр, где сыграет с Финляндией. На прошлом турнире, прошедшем в 2018 году, российская команда в полуфинале обыграла Чехию (3:0), а в финале одержала победу в овертайме над Германией (4:3 ОТ).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли сборная России по хоккею выиграть вторую подряд Олимпиаду?»

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