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Расписание медальных матчей хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022

Расписание медальных матчей хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022
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В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

После этого определились все пары, которые поучаствуют в медальных матчах. Во встрече за третье место сойдутся сборные Швеции и Словакии. Поединок за бронзу состоится сегодня, 19 февраля. Его старт запланирован на 16:10 мск.

Финальный матч пройдёт завтра, 20 февраля. В нём примут участие сборные России и Финляндии. Его начало запланировано на 7:10 мск.

Расписание медальных матчей:

Матч за третье место
19 февраля, 16:10 мск
Швеция — Словакия

Финал
20 февраля, 7:10 мск
Финляндия — Россия

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