Россия — Финляндия в финале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Завтра, 20 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало встречи запланировано на 07:10 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались семь раз. Российская сборная оказывалась сильнее в двух матчах. В остальных пяти победу праздновала финская команда, причём трижды — сухую победу.
|ОИ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ОИ-1994
|Норвегия
|Групповой этап
|Россия — Финляндия
|0:5
|Лехтинен, С. Койву, Алатало, Оянен, Кипрюсофф
|ОИ-1994
|Норвегия
|Матч за третье место
|Россия — Финляндия
|0:4
|Пало, Алатало, Пелтонен, Стрёмберг
|ОИ-1998
|Япония
|Групповой этап
|Россия — Финляндия
|4:3
|Буре, Немчинов, Яшин, Морозов — С. Койву, Лехтинен (2)
|ОИ-1998
|Япония
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|7:4
|Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву
|ОИ-2002
|США
|Групповой этап
|Россия — Финляндия
|1:3
|Буре — Селянне, Элоранта, Лехтинен
|ОИ-2006
|Турин
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|0:4
|Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен
|ОИ-2014
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|1:3
|Ковальчук — Аалтонен, Селянне, Гранлунд
В матчах чемпионатов мира сборные России и Финляндии встречались 20 раз. Россияне победили в девяти встречах. В 10 матчах успех праздновали финны, ещё один поединок завершился вничью.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|4:7
|Чупин, Барков, Яшин, Белов — Аалто, Варис, Ютила, О. Йокинен, Оянен, С. Койву, Ниеминен
|ЧМ-1998
|Базель
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|4:2
|Березин (2), Козлов, Ковалёв — Иконен, Каралахти
|ЧМ-1999
|Хамар
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|3:3
|Яшин (3) — С. Койву, Туомайнен, Каралахти
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|0:1
|Оянен
|ЧМ-2004
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|0:4
|Хентунен, С. Капанен, Каллио, Нуммелин
|ЧМ-2005
|Вена
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|4:3 Б
|Овечкин, С. Гусев, Дацюк, Афиногенов (победный буллит) — Пакаслахти, Хентунен, Тимонен
|ЧМ-2007
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|5:4
|Кулёмин, Зарипов, Гончар, Морозов, Счастливый — Т. Рууту, Хентунен, Лехтинен, Нуммелин
|ЧМ-2007
|Москва
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|1:2 ОТ
|Малкин — Хентунен, М. Койву
|ЧМ-2008
|Квебек
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|4:0
|Фёдоров, Зарипов, Морозов, Сушинский
|ЧМ-2010
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|5:0
|Фёдоров, Малкин, Кулёмин, Емелин, Афиногенов
|ЧМ-2011
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|2:3 Б
|Кулёмин, Никулин — М. Койву, Нискала, Иммонен (победный буллит)
|ЧМ-2011
|Братислава
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|0:3
|Гранлунд, Лаюнен, Иммонен
|ЧМ-2012
|Хельсинки
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|6:2
|Малкин (3), Овечкин, Кокарев, Широков — Нискала, Гранлунд
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|2:3
|Радулов, Ковальчук — Контиола (2), Аалтонен
|ЧМ-2014
|Минск
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|4:2
|Тихонов, Овечкин, Кулёмин, Калинин — Хиетанен, Каралахти
|ЧМ-2014
|Минск
|Финал
|Россия — Финляндия
|5:2
|Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов, Тихонов — Пакаринен, Палола
|ЧМ-2015
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|2:3 Б
|Мозякин, Панарин — Барков, Донской (1+ победный буллит)
|ЧМ-2016
|Москва
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|1:3
|Широков — Ахо (2), Ю. Йокинен
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Матч за третье место
|Россия — Финляндия
|5:3
|Гусев (2), Ткачёв, Киселевич, Кучеров — Рантанен, Лехтонен, Ахо
|ЧМ-2019
|Братислава
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|0:1
|Анттила
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