Россия — Финляндия в финале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Завтра, 20 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало встречи запланировано на 07:10 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались семь раз. Российская сборная оказывалась сильнее в двух матчах. В остальных пяти победу праздновала финская команда, причём трижды — сухую победу.

ОИ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ОИ-1994 Норвегия Групповой этап Россия — Финляндия 0:5 Лехтинен, С. Койву, Алатало, Оянен, Кипрюсофф ОИ-1994 Норвегия Матч за третье место Россия — Финляндия 0:4 Пало, Алатало, Пелтонен, Стрёмберг ОИ-1998 Япония Групповой этап Россия — Финляндия 4:3 Буре, Немчинов, Яшин, Морозов — С. Койву, Лехтинен (2) ОИ-1998 Япония Полуфинал Россия — Финляндия 7:4 Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву

ОИ-2002 США Групповой этап Россия — Финляндия 1:3 Буре — Селянне, Элоранта, Лехтинен ОИ-2006 Турин Полуфинал Россия — Финляндия 0:4 Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен ОИ-2014 Россия Четвертьфинал Россия — Финляндия 1:3 Ковальчук — Аалтонен, Селянне, Гранлунд

В матчах чемпионатов мира сборные России и Финляндии встречались 20 раз. Россияне победили в девяти встречах. В 10 матчах успех праздновали финны, ещё один поединок завершился вничью.

ЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1997 Хельсинки Групповой раунд Россия — Финляндия 4:7 Чупин, Барков, Яшин, Белов — Аалто, Варис, Ютила, О. Йокинен, Оянен, С. Койву, Ниеминен ЧМ-1998 Базель Групповой раунд Россия — Финляндия 4:2 Березин (2), Козлов, Ковалёв — Иконен, Каралахти ЧМ-1999 Хамар Групповой раунд Россия — Финляндия 3:3 Яшин (3) — С. Койву, Туомайнен, Каралахти ЧМ-2002 Гётеборг Групповой раунд Россия — Финляндия 0:1 Оянен ЧМ-2004 Острава Групповой раунд Россия — Финляндия 0:4 Хентунен, С. Капанен, Каллио, Нуммелин ЧМ-2005 Вена Четвертьфинал Россия — Финляндия 4:3 Б Овечкин, С. Гусев, Дацюк, Афиногенов (победный буллит) — Пакаслахти, Хентунен, Тимонен ЧМ-2007 Москва Групповой раунд Россия — Финляндия 5:4 Кулёмин, Зарипов, Гончар, Морозов, Счастливый — Т. Рууту, Хентунен, Лехтинен, Нуммелин ЧМ-2007 Москва Полуфинал Россия — Финляндия 1:2 ОТ Малкин — Хентунен, М. Койву ЧМ-2008 Квебек Полуфинал Россия — Финляндия 4:0 Фёдоров, Зарипов, Морозов, Сушинский ЧМ-2010 Кёльн Групповой раунд Россия — Финляндия 5:0 Фёдоров, Малкин, Кулёмин, Емелин, Афиногенов ЧМ-2011 Братислава Групповой раунд Россия — Финляндия 2:3 Б Кулёмин, Никулин — М. Койву, Нискала, Иммонен (победный буллит) ЧМ-2011 Братислава Полуфинал Россия — Финляндия 0:3 Гранлунд, Лаюнен, Иммонен ЧМ-2012 Хельсинки Полуфинал Россия — Финляндия 6:2 Малкин (3), Овечкин, Кокарев, Широков — Нискала, Гранлунд ЧМ-2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — Финляндия 2:3 Радулов, Ковальчук — Контиола (2), Аалтонен ЧМ-2014 Минск Групповой раунд Россия — Финляндия 4:2 Тихонов, Овечкин, Кулёмин, Калинин — Хиетанен, Каралахти ЧМ-2014 Минск Финал Россия — Финляндия 5:2 Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов, Тихонов — Пакаринен, Палола ЧМ-2015 Острава Групповой раунд Россия — Финляндия 2:3 Б Мозякин, Панарин — Барков, Донской (1+ победный буллит) ЧМ-2016 Москва Полуфинал Россия — Финляндия 1:3 Широков — Ахо (2), Ю. Йокинен ЧМ-2017 Кёльн Матч за третье место Россия — Финляндия 5:3 Гусев (2), Ткачёв, Киселевич, Кучеров — Рантанен, Лехтонен, Ахо ЧМ-2019 Братислава Полуфинал Россия — Финляндия 0:1 Анттила