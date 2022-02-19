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Россия — Финляндия в финале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

Россия — Финляндия в финале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Завтра, 20 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало встречи запланировано на 07:10 мск.

Турнирная таблица ОИ-2022

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались семь раз. Российская сборная оказывалась сильнее в двух матчах. В остальных пяти победу праздновала финская команда, причём трижды — сухую победу.

ОИМесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ОИ-1994НорвегияГрупповой этапРоссия — Финляндия0:5Лехтинен, С. Койву, Алатало, Оянен, Кипрюсофф
ОИ-1994НорвегияМатч за третье местоРоссия — Финляндия0:4Пало, Алатало, Пелтонен, Стрёмберг
ОИ-1998ЯпонияГрупповой этапРоссия — Финляндия4:3Буре, Немчинов, Яшин, Морозов — С. Койву, Лехтинен (2)
ОИ-1998ЯпонияПолуфиналРоссия — Финляндия7:4Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву
ОИ-2002СШАГрупповой этапРоссия — Финляндия1:3Буре — Селянне, Элоранта, Лехтинен
ОИ-2006ТуринПолуфиналРоссия — Финляндия0:4Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен
ОИ-2014РоссияЧетвертьфиналРоссия — Финляндия1:3Ковальчук — Аалтонен, Селянне, Гранлунд

В матчах чемпионатов мира сборные России и Финляндии встречались 20 раз. Россияне победили в девяти встречах. В 10 матчах успех праздновали финны, ещё один поединок завершился вничью.

ЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Финляндия4:7Чупин, Барков, Яшин, Белов — Аалто, Варис, Ютила, О. Йокинен, Оянен, С. Койву, Ниеминен
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Финляндия4:2Березин (2), Козлов, Ковалёв — Иконен, Каралахти
ЧМ-1999ХамарГрупповой раундРоссия — Финляндия3:3Яшин (3) — С. Койву, Туомайнен, Каралахти
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Финляндия0:1Оянен
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — Финляндия0:4Хентунен, С. Капанен, Каллио, Нуммелин
ЧМ-2005ВенаЧетвертьфиналРоссия — Финляндия4:3 БОвечкин, С. Гусев, Дацюк, Афиногенов (победный буллит) — Пакаслахти, Хентунен, Тимонен
ЧМ-2007МоскваГрупповой раундРоссия — Финляндия5:4Кулёмин, Зарипов, Гончар, Морозов, Счастливый — Т. Рууту, Хентунен, Лехтинен, Нуммелин
ЧМ-2007МоскваПолуфиналРоссия — Финляндия1:2 ОТМалкин — Хентунен, М. Койву
ЧМ-2008КвебекПолуфиналРоссия — Финляндия4:0Фёдоров, Зарипов, Морозов, Сушинский
ЧМ-2010КёльнГрупповой раундРоссия — Финляндия5:0Фёдоров, Малкин, Кулёмин, Емелин, Афиногенов
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Финляндия2:3 БКулёмин, Никулин — М. Койву, Нискала, Иммонен (победный буллит)
ЧМ-2011БратиславаПолуфиналРоссия — Финляндия0:3Гранлунд, Лаюнен, Иммонен
ЧМ-2012ХельсинкиПолуфиналРоссия — Финляндия6:2Малкин (3), Овечкин, Кокарев, Широков — Нискала, Гранлунд
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Финляндия2:3Радулов, Ковальчук — Контиола (2), Аалтонен
ЧМ-2014МинскГрупповой раундРоссия — Финляндия4:2Тихонов, Овечкин, Кулёмин, Калинин — Хиетанен, Каралахти
ЧМ-2014МинскФиналРоссия — Финляндия5:2Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов, Тихонов — Пакаринен, Палола
ЧМ-2015ОстраваГрупповой раундРоссия — Финляндия2:3 БМозякин, Панарин — Барков, Донской (1+ победный буллит)
ЧМ-2016МоскваПолуфиналРоссия — Финляндия1:3Широков — Ахо (2), Ю. Йокинен
ЧМ-2017КёльнМатч за третье местоРоссия — Финляндия5:3Гусев (2), Ткачёв, Киселевич, Кучеров — Рантанен, Лехтонен, Ахо
ЧМ-2019БратиславаПолуфиналРоссия — Финляндия0:1Анттила
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