Рене Фазель назвал большим успехом выход российских хоккеистов в финал Олимпиады

Почётный президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал выход сборной России в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Это невероятная победа российской команды. Её много критиковали за оборонительный хоккей, но команда вышла в финал. Это большой успех
В финале будет сложно, россияне уступили финнам на Кубке Первого канала. Возможно, сейчас самое время для реванша. В любом случае желаю успеха российским хоккеистам. Давай-давай, Россия!» — цитирует Фазеля ТАСС.
Ранее в Пекине завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.
- 18 февраля 2022
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