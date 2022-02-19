Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией

Шведское издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России по хоккею перед полуфинальным матчем Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией (2:1 Б).
«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лёд для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.
Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», — говорится в сообщении.
- 19 февраля 2022
-
00:52
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:32
-
23:07
-
23:05
-
22:26
-
22:17
-
22:01
-
21:50
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
20:01
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19