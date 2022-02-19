Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией

Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией
Комментарии

Шведское издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России по хоккею перед полуфинальным матчем Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией (2:1 Б).

«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лёд для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.

Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», — говорится в сообщении.

Новость по теме
Защитник сборной Швеции жёстко раскритиковал судей после поражения в полуфинале с Россией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022