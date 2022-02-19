Комиссар НХЛ оставил в силе 6-матчевую дисквалификацию форварда «Бостона» Брэда Маршана

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сегодня подтвердил отстранение на шесть игр, которое было назначено нападающему «Бостон Брюинз» Брэду Маршану. Об этом сообщается пресс-службой на официальном сайте лиги.
Напомним, Маршан был наказан департаментом безопасности игроков за грубый удар вратаря «Питтсбург Пингвинз» Тристаном Джерри во время игры регулярного чемпионата НХЛ № 523 в Бостоне 8 февраля, который завершился победой «пингвинов» со счётом 4:2.
Маршан дважды ударил голкипера «пингвинов» Джерри. Сначала форвард нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.
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