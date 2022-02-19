Капризов набрал 60-е очко в сезоне, реализовав большинство в матче с «Флоридой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.

Счёт в игре был открыт на 8-й минуте – реализовать удаление защитника Радко Гудаса удалось 24-летнему российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, который набрал своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.

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Примечательно, что этот гол стал для Капризова юбилейным – 50-м за карьеру в НХЛ, который пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищающим ворота «Флориды» в этой игре.

Таким образом, на счету Капризова в 100 матчах в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32».