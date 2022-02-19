«Миннесота» поздравила Капризова с 100-м матчем в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» поздравил своего российского нападающего Кирилла Капризова с его сотым матчем в лиге.
«100PА!!! Столько захватывающих игр», — написала «Миннесота» в своём официальном аккаунте в «Твиттере».
В сотом матче 24-летнего Кирилла Капризова в НХЛ, который в эти минут проходит в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр», «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 2-й период, хозяева уступают со счётом 1:3.
Счёт в игре был открыт на 8-й минуте — Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.
Примечательно, что этот гол стал для Капризова юбилейным – 50-м за карьеру в НХЛ, который пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищающим ворота «Флориды» в этой игре.
Таким образом, на счету Капризова в 100 матчах в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32».
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