Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.



В составе победителей забивали Мэйсон Марчмент (хет-трик), Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Вараге.



Счёт в игре был открыт на 8-й минуте — Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.



Примечательно, что этот гол стал для Капризова юбилейным – 50-м за карьеру в НХЛ, который пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищающим ворота «Флориды» в этой игре.



Таким образом, на счету Капризова в 100 матчах в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32».