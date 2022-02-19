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Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Мэйсон Марчмент (хет-трик), Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Вараге.

Счёт в игре был открыт на 8-й минуте — Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.

Примечательно, что этот гол стал для Капризова юбилейным – 50-м за карьеру в НХЛ, который пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищающим ворота «Флориды» в этой игре.

Таким образом, на счету Капризова в 100 матчах в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Капризов (Сперджен, Цуккарелло) – 07:07' (5x4)   1:1 Марчмент – 10:02' (5x5)   1:2 Марчмент (Лунделль, Райнхарт) – 12:29' (5x5)   1:3 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 28:38' (5x5)   1:4 Экблад (Дюклер, Юбердо) – 41:41' (5x4)   2:4 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 49:42' (6x4)   2:5 Вераге (Уигар) – 53:18' (en)   2:6 Марчмент (Лунделль) – 54:33' (en)
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