А.Свечников обогнал Малкина по числу голов в НХЛ, забитых россиянами не старше 22 лет

Ставший автором двух заброшенных шайб в матче с «Нэшвиллом» 21-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников обогнал Евгения Малкина по количеству голов в НХЛ, забитых россиянами до достижения ими 22-летия.
Лидером по этому показателю является Илья Ковальчук, который до своего 22 дня рождения сумел забросить в НХЛ 108 шайб. Второе место принадлежит Александру Овечкину — 98. Третье — Павлу Буре — 89 шайб, сообщает Stats Centre в своём «твиттере».
Андрей Свечников вышел на четвёртое место, оттеснив на пятую строчку Евгения Малкина, который до своего 22 дня рождения забил в НХЛ 80 голов.
22 года Свечникову исполнится 26 марта.
Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:3.
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