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У Кирилла Капризова коэффициент полезности «-4» в матче с «Флоридой»

У Кирилла Капризова коэффициент полезности «-4» в матче с «Флоридой»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемчпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Мэйсон Марчмент (хет-трик), Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Вараге.

Российский нападающий Кирилл Капризов заработал коэффициент полезности – «-4».

Счёт в игре был открыт на 8-й минуте — Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.

Примечательно, что этот гол стал для Капризова юбилейным – 50-м за карьеру в НХЛ, который пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищающим ворота «Флориды» в этой игре.

Таким образом, на счету Капризова в 100 матчах в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32».

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