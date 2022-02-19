Нападающая сборной Канады Пулен может продолжить карьеру в мужской команде ECHL

Клуб «Труа-Ривьер Лион», выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), заинтересован в подписании профессионального контракта с нападающей женской сборной Канады Мари-Филип Пулен.



«Я играл с ней, я знаю, на что она способна. Я, как и все, видел, как она выступила на Олимпиаде. Я думаю, она могла бы потягаться с нами. Однако я не знаю, что её ждёт дальше. Есть ли у неё другие обязательства? Интересуется ли она профессиональным хоккеем? Хочет ли она принять такой вызов? Эти ответы зависят от неё. С моей стороны, всё, что я могу сделать, это дать ей знать, что мы заинтересованы. Если это будет взаимно, то всё может произойти довольно быстро



Она лучшая в своем виде спорта. Она выиграла всё, что можно выиграть в игре для женщин. Она находится на вершине своей игры. Я думаю, всем интересно, как далеко она сможет зайти в мужской игре. Если она проявит интерес, мы всё сделаем правильно. Мы дадим ей возможность потренироваться, почувствовать себя комфортно, прежде чем отправим её в бой. Мы всегда говорили, что мы здесь для того, чтобы давать возможности», — рассказал менеджер «Труа-Ривьер Лион» Марк-Андре Бержерон, слова которого приводит портал RDS.



30-летняя Пулен является трёхкратной олимпийской чемпионкой. Также она первый игрок, забивавший голы в финалах четырёх Олимпиад. Она забила 7 из 10 голов сборной Канады в последних четырёх олимпийских финалах.

Напомним, в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине Пулен забила две шайбы из трёх в ворота американок.

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