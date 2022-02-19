Капризов встал в один ряд с Селянне и Овечкиным

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.
Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте — нападающий хозяев Кирилл Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. Позже Капризов отдал голевую передачу.
Капризов набрал 112 очков (50+62) в своих первых 100 матчах. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Капризов стал шестым европейским игроком в НХЛ, кому удалось забить не менее 50 голов и отдать не менее 60 передач в первых 100 матчах в лиге. Прежде такое достижение покорялось лишь Кенту Нильссону (50+71), Петеру Штясны (53+88), Мариану Штясны (55+80), Теэму Селянне (84+68) и Александру Овечкину (64+64).
- 19 февраля 2022
-
08:35
-
08:00
-
07:59
-
07:38
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
05:57
-
05:35
-
05:31
-
04:39
-
04:26
-
02:50
-
02:42
-
00:52
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:32
-
23:07
-
23:05
-
22:26
-
22:17
-
22:01
-
21:50
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
20:01
-
19:58