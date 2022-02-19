Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» переиграла «Нэшвилл Предаторз», а Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка.

«Миннесота Уайлд» потерпела крупное поражение в матче с «Флоридой Пантерз».

«Даллас Старз» только в серии буллитов смог сломить сопротивление «Чикаго Блэкхоукс».

Первое очко Джека Айкела не помогло «Вегас Голден Найтс» обыграть «Лос-Анджелес Кингз».

В Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 73 очка в 49 матчах. Следом идёт «Каролина», у которой 70 баллов после 48 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», также набравшая 70 очков, но проведшая на один матч больше.



На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо Эвеланш», в активе которого 74 балла после 48 встреч. На втором месте идёт «Миннесота», набравшая 63 очка в 46 матчах. На третьей позиции «Калгари Флэймз», у «огоньков» 62 балла после 47 встреч.