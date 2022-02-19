Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Каролина Харрикейнз» переиграла «Нэшвилл Предаторз», а Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка.
«Миннесота Уайлд» потерпела крупное поражение в матче с «Флоридой Пантерз».
«Даллас Старз» только в серии буллитов смог сломить сопротивление «Чикаго Блэкхоукс».
Первое очко Джека Айкела не помогло «Вегас Голден Найтс» обыграть «Лос-Анджелес Кингз».
В Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 73 очка в 49 матчах. Следом идёт «Каролина», у которой 70 баллов после 48 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», также набравшая 70 очков, но проведшая на один матч больше.
На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо Эвеланш», в активе которого 74 балла после 48 встреч. На втором месте идёт «Миннесота», набравшая 63 очка в 46 матчах. На третьей позиции «Калгари Флэймз», у «огоньков» 62 балла после 47 встреч.
- 19 февраля 2022
-
10:22
-
10:16
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
08:57
-
08:35
-
08:00
-
07:59
-
07:38
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
05:57
-
05:35
-
05:31
-
04:39
-
04:26
-
02:50
-
02:42
-
00:52
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:32
-
23:07
-
23:05
-
22:26
-
22:17
-
22:01
-
21:50
-
21:19
-
21:00