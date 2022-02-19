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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» переиграла «Нэшвилл Предаторз», а Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шей (Нечас, Трочек) – 10:24' (5x5)   2:0 Котканиеми (Нечас, Шей) – 25:14' (5x5)   2:1 Канин (Джохансен, Йози) – 38:38' (5x5)   3:1 Славин (Свечников, Ахо) – 39:59' (5x5)   4:1 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 46:43' (5x4)   4:2 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 54:37' (6x5)   4:3 Жанно (Йози) – 57:49' (6x5)   5:3 Свечников (Славин) – 59:18' (en)

«Миннесота Уайлд» потерпела крупное поражение в матче с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Капризов (Сперджен, Цуккарелло) – 07:07' (5x4)   1:1 Марчмент – 10:02' (5x5)   1:2 Марчмент (Лунделль, Райнхарт) – 12:29' (5x5)   1:3 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 28:38' (5x5)   1:4 Экблад (Дюклер, Юбердо) – 41:41' (5x4)   2:4 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 49:42' (6x4)   2:5 Вераге (Уигар) – 53:18' (en)   2:6 Марчмент (Лунделль) – 54:33' (en)

«Даллас Старз» только в серии буллитов смог сломить сопротивление «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 1
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Петерсон – 65:00' (ПБ)

Первое очко Джека Айкела не помогло «Вегас Голден Найтс» обыграть «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Пасиоретти (Маршессо) – 08:11' (5x4)   2:0 Смит (Маршессо, Карлссон) – 15:06' (5x5)   2:1 Атанасиу – 15:34' (5x5)   2:2 Кемпе (Даути, Копитар) – 20:30' (5x4)   3:2 Пасиоретти (Айкел, Хаттон) – 26:33' (5x5)   3:3 Дано (Арвидссон, Рой) – 37:17' (5x5)   3:4 Кемпе (Дурзи, Копитар) – 62:18'

В Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 73 очка в 49 матчах. Следом идёт «Каролина», у которой 70 баллов после 48 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», также набравшая 70 очков, но проведшая на один матч больше.

На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо Эвеланш», в активе которого 74 балла после 48 встреч. На втором месте идёт «Миннесота», набравшая 63 очка в 46 матчах. На третьей позиции «Калгари Флэймз», у «огоньков» 62 балла после 47 встреч.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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