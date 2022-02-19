Капризов стал 7-м игроком НХЛ за 40 лет, набравшим 50+ голов и 60+ передач в 100 матчах

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.



Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте — нападающий хозяев Кирилл Капризов отличился при игре в большинстве, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло. Позже Капризов отдал голевую передачу.



Капризов набрал 112 очков (50+62) в своих первых 100 матчах. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Капризов стал лишь седьмым игроком, который забил 50+ голов и отдал 60+ результативных передач в первых 100 встречах сезона, за последние 40 лет в НХЛ — с сезона-1982/1983. Остальные шестеро игроков: Александр Овечкин (64+64), Теэму Селянне (84+68), Эрик Линдрос (67+61), Роб Браун (61+72), Люк Робитайлл (53+60) и Марио Лемье (60+87).

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