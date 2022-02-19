С. Фёдоров объяснил, как тренерский штаб сборной России по хоккею мотивирует команду

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров поделился ожиданиями перед финалом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией, а также прокомментировал полуфинальную встречу со Швецией (2:1 Б).



«Овертайм сложился, как сложился. Команда Швеции очень хорошо контролировала шайбу, считаю, наши парни тоже справились с той задачей, когда очень сложно играть без шайбы. Приняли определённый, достаточно высокий темп, у шведов было пару моментов. Сложилось так, как сложилось, я считаю, мы тоже не использовали свои какие-то преимущества в этом отрезке игры, дальше всё ушло в буллиты.

Можно говорить о нашем психологическом преимуществе, если учесть, что финны никогда не были олимпийскими чемпионами, а Россия — действующий чемпион? Банально — нет, потому что в 2018 году были другие игроки. У нас есть ребята из той сборной, которые выигрывали, но большинство игроков для сборной на этом турнире новые. Наша команда концентрируется на вещах, которые мы должны сделать против Финляндии завтра, и постараться отдохнуть.

Как мотивируем команду? Лично я тоже люблю эту тему, а в плане команды Алексей Юрьевич лучше ответит на вопрос. В данный момент мы проводим собрания, посвящённые своим недочётам или хорошим действиям, а также следующему сопернику. Играл в финале Олимпиады как игрок? Я об этом не думаю. Какие сюжеты будут, даже не задумываюсь. Хотелось бы концентрироваться на наших ребятах и выполнении игрового задания. А если всё будет до одного гола? Будет и будет, соответственно, будем из этого исходить. А вдруг не будет?» — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.